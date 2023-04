Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Sand in Motor gefüllt

Von Dienstag auf Mittwoch beschädigte ein Unbekannter in einem Waldgebiet bei Gerstetten eine Forstmaschine.

Ulm (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen stand eine Forstmaschine im Waldgebiet Besoldungshölzle. In diesem Zeitraum machte sich ein Unbekannter an der Maschine zu schaffen. Dieser füllte Sand in den Motor ein. Nachdem die Maschine wieder in Betrieb genommen wurde, traten wohl Störungen auf. Auf der Suche nach deren Ursache, konnte dann die Sabotage festgestellt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere tausend Euro.

Hinweis der Polizei:

Hinweis der Polizei: Sachbeschädigung ist keine Bagatelle. Gerade in den frühen Abendstunden und in der Nacht agieren Täter oft im Schutze der Dunkelheit unerkannt. Deshalb sind Hinweise aus der Bevölkerung für die Polizei sehr wichtig, um rechtzeitig einschreiten und Straftaten aufklären zu können. Seien Sie aufmerksam, wenn sie etwas Verdächtiges sehen oder hören. Und verständigen Sie im Zweifel lieber einmal zu viel als einmal zu wenig die Polizei.

Julia Schmidt, Tel.: 0731/188-1111

