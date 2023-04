Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - In den Gegenverkehr geraten

Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Donnerstag bei Mietingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 14.45 Uhr. Der 63-Jährige fuhr mit seinem Renault auf der Kreisstraße 7515 aus Mietingen kommend in Richtung Baltringen. Dabei geriet er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 43-Jährigen zusammen. Der versuchte noch nach links auszuweichen. Der Fahrer des VW und die vierjährige Mitfahrerin im Renault erlitten leichte Verletzungen. Beide suchten später einen Arzt auf. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie ermittelt nun, wie es dazu kommen konnte. Abschlepper kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr aus Mietingen war mit 20 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Die Kreisstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis kurz nach 16 Uhr voll gesperrt werden.

Hinweis der Polizei:

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Damit alle sicher ankommen.

