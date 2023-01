Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht: Kollision an einer Kreuzung

Geldern (ots)

Am Freitag (20. Januar 2023) kam es gegen 08.15 Uhr an der Kreuzung Weseler Straße, Danziger Straße, Stettiner Straße in Geldern, zu einer Unfallflucht. Die Fahrerin einer weißen Mercedes A-Klasse befuhr mit Ihrem Fahrzeug die Danziger Straße und wollte Ihre Fahrt an der Kreuzung in Richtung der Stettiner Straße fortsetzen. Die Fahrerin gab an, dass Ihr aus entgegengesetzter Fahrtrichtung ein dunkles Fahrzeug entgegen gekommen sei, welches nach links abbiegen wollte und Sie dann touchierte habe. Durch die Kollision wurde die weiße Mercedes A-Klasse auf Höher der Fahrertür beschädigt. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Die Fahrerin aus Geldern konnte den Unfallbeteiligten wie folgt beschreiben:

- männlich - 40 bis 45 Jahre alt - schlank - ganz kurz dunkle Haare

Zeugenhinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell