POL-UL: (HDH) Heidenheim/A7 - Tödlicher Unfall

Am Freitag ereignete sich ein tödlicher Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A7 bei Heidenheim.

Gegen 3.30 Uhr war ein Laster mit Anhänger auf der A7 in Richtung Ulm unterwegs. Auf Höhe Großkuchen bei Heidenheim kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Dacia. Durch die Kollision schleuderte der Dacia über die Fahrbahn. Der nachfolgende Fahrer eines Mercedes erkannte dies zu spät und kollidierte ebenfalls mit dem Dacia. Durch den Aufprall erlitten beide Insassen des Dacia tödliche Verletzungen. Nach derzeitigem Stand erlitten alle fünf Insassen des Mercedes Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Kliniken. Der Fahrer des Laster blieb unverletzt. Die Verkehrspolizei Heidenheim (07321/97520) ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Ein Sachverständiger wurde beauftragt. Die Höhe des Schadens ist bislang unklar. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die A7 in Fahrtrichtung Ulm komplett gesperrt werden. Die Räumung der Fahrbahn dauert aktuell an und beträgt voraussichtlich noch eine Stunde (Stand 8:50 Uhr).

