POL-UL: (GP) Geislingen - Lack zerkratzt und Reifen zerstochen

Am Mittwoch beschädigte ein Unbekannter ein geparktes Auto in Geislingen.

Von 12 Uhr kurz nach 23.30 Uhr parkte ein 25-Jähriger seinen Audi auf einem Schotterparkplatz in der Schlachthausstraße. In diesem Zeitraum zerkratzte ein Unbekannter die linke Seite des Autos und die Motorhaube. Die unbekannte Person zerstach zudem alle vier Reifen. Die Polizei Geislingen sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun nach dem Unbekannten. Sie schätzt den Schaden am Auto auf rund 2.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 07331 9327 0 bei der Polizei Geislingen zu melden. Lassen Sie nicht zu, dass Menschen das Eigentum Dritter mutwillig beschädigen. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de

David Gonnermann, Tel. 0731/188-1111

