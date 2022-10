Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wildberg (ots)

Bei einem Zusammenstoß in Wildberg am Freitagmittag zwischen einem Pkw und einem Kind ist dieses schwer verletzt worden.

Gegen 12:15 Uhr war eine 18-jährige Nissan-Fahrer auf der Gartenstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Nach momentanem Stand der Ermittlungen wollte in etwa auf Höhe der Einmündung Frühmeßgarten ein 9-jähriges Kind im Bereich des dortigen Zebrastreifens die Fahrbahn queren und wurde hierbei vom Auto erfasst. In Folge des Zusammenstoßes erlitt das Kind schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 18-Jährige erlitt einen Schock und musste auch in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger beauftragt, welcher an die Unfallstelle kam. Die weitere polizeiliche Sachbearbeitung hat die Verkehrsdienstaußenstelle Freudenstadt übernommen.

Michael Wenz, Pressestelle

