POL-UL: (GP) Geislingen - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Mittwoch stieß in Geislingen ein Autofahrer gegen zwei geparktes Autos und fuhr weiter.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 16 Uhr. Der 35-Jährige fuhr in der Rheinlandstraße in Stadtmitte. Dabei stieß er mit seinem Renault gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes und BMW. Ohne anzuhalten, fuhr der Mann weiter. Aufmerksame Zeugen konnten sich das Kennzeichen des Flüchtigen merken. Sie informierten die Polizei und teilten das Kennzeichen mit. An der Halteranschrift konnte die Polizei den unfallbeschädigten Renault antreffen. Die frischen Unfallspuren stimmten mit den Beschädigungen am Mercedes und BMW überein. Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass für den Renault seit mehreren Monaten kein Versicherungsschutz mehr bestand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 7.000 Euro an den drei Autos. Der 35-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Hinweis:

Unfallflucht bezeichnet das unerlaubte Entfernen eines Verkehrsteilnehmers vom Unfallort nach einem Verkehrsunfall. Dabei handelt es sich um eine Straftat! Abgesehen vom strafrechtlichen Aspekt ist es jedoch auch sonst wichtig, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Fehler können passieren. Wenn Sie etwas beschädigen ist es nicht in Ordnung, anderen den Schaden zu überlassen. Wer einfach wegfährt, dem drohen Strafen und der Führerscheinentzug.

