POL-UL: (GP) Mühlhausen/A8 - Nicht mehr fahrtauglich

Einen Unfall verursachte ein Autofahrer am Mittwoch auf der A8.

Gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Pannenfahrzeug auf der A8 gerufen. Das befand sich zwischen den Anschlussstellen Hohenstadt und Mühlhausen in Richtung Stuttgart in einer Parkbucht. In der Parkbucht stand ein Kia mit einem Anhänger. Der Anhänger wies frische Unfallspuren auf. Am rechten hinteren Rad fehlte die Bereifung. Der Anhänger fuhr zuletzt nur noch auf der Felge. Im Kia schlief der 67-Jährige Fahrer. Aus dem Auto schlug den Polizisten starker Alkoholgeruch entgegen. Nachdem der Fahrer wach war, machte dieser einen Alkoholtest. Das Ergebnis ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Ein Arzt nahm dem Mann Blut ab. Er sieht nun einer Anzeige entgegen.

Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zur falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und Alkohol enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Trennen Sie deshalb Alkoholgenuss und Fahren konsequent! Damit alle sicher ankommen

