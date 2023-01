Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Pedelecfahrer bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Leicht verletzt wurde ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 12.1.2023, gegen 13.10 Uhr in Warendorf an der Einmündung Dr.-Rau-Allee/An der Tönneburg ereignet hat. Der 42-Jährige befuhr mit seinem Pedelec den Radweg der Dr.-Rau-Allee in Richtung Innenstadt. Gleichzeitig befuhr eine 63-Jährige mit ihrem Pkw die Dr.-Rau-Allee in entgegengesetzter Richtung. Als die Warendorferin mit ihrem Pkw nach links in die Straße An der Tönneburg abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pedelecfahrer. Der Warendorfer stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte brachten den 42-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1.250 Euro.

