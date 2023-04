Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Brennender Schuppen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stand eine Gartenhütte in Göppingen in Vollbrand.

Ein Zeuge meldete gegen 0.05 Uhr ein Feuer im Paul-Koepff-Weg. Dort stand eine Holzhütte in Vollbrand. In der Hütte befanden sich hauptsächlich Gartengeräte. Das Feuer griff auch auf das Dach eines angrenzenden Schuppens über. Ebenso brannte daneben ein Stapel Brennholz ab und gelagerte Reifen eines Lasters wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Durch die Hitze des Feuers wurde die Fassade von mindestens einem der umliegenden Häuser beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Göppingen ermittelt nun die Brandursache. Sie schätzt den Gesamtschaden auf etwa 60.000 Euro.

