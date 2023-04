Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - E-Scooter Fahrerin verursacht Unfall

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Auto kam es am Mittwoch in Uhingen.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr fuhr eine 48-Jährige mit ihrem Ford in der Schorndorfer Straße in Richtung Esslinger Straße. An einem Zebrastreifen hielt sie ordnungsgemäß an und ließ einen Fußgänger passieren. Als sie anfuhr, überquerte die 36-jährige mit ihrem E-Scooter unerwartet und verbotswidrig den Zebrastreifen. Die fuhr bereits zuvor unerlaubter weise auf dem Gehweg. Die Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen und stieß dem Scooter zusammen. Bei dem Sturz verletzte sich die 36-Jährige. Rettungskräfte brachten sie mit nicht näher bekannten Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Hinweis der Polizei:

Gehweg ist tabu. Elektrokleinstfahrzeuge wie E-Scooter müssen den Radweg benutzen. Ist kein Radweg vorhanden müssen sie auf die Fahrbahn, der Gehweg ist tabu.

