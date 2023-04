Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Verbotswidrig Straßenbahnschiene gekreuzt

Am Mittwoch kam es in Ulm zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 7.15 Uhr in der Albert-Einstein-Allee. Die 39-Jährige fuhr dort mit ihrem Citroen. Unerwartet querte sie verbotswidrig die Straßenbahnschienen. Eine herannahende Straßenbahn konnte nicht mehr bremsen und stieß mit dem Citroen zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Die Straßenbahn konnte ihre Fahrt selbstständig fortsetzen. Der Citroen musste abgeschleppt werden.

Hinweis der Polizei:

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

