Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nicht mehr fahrtauglich und Unfälle verursacht

Mehrere Unfälle verursachte ein 42-Jähriger am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 23.15 Uhr fuhr der Mann mit seinem VW in der Straße Eichenhang. Dort touchierte er zwei Autos. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weiter. Seine Fahrt setzte er in der Heidenheimer Straße in Richtung Innenstadt fort. Zwischen dem Rechbergweg und dem Werdenbergweg beschädigte er noch weitere geparkte Fahrzeuge. Dort endete seine Fahrt mit seinem mittlerweile nicht mehr fahrtauglichen VW. Unfallschäden an drei Autos konnten dem 42-Jährigen zweifelsfrei zugeordnete werden. Bei vier weiteren Autos dauern die Ermittlungen an. Die mittlerweile eingetroffene Polizei entdeckte den Mann in seinem Auto sitzend. Die Polizisten holten ihn aus seinem Auto. Als sich der 42-Jährige gegen die polizeilichen Maßnahmen widersetzte, legte die Polizei ihm Handschließen an. Sie brachten ihn auf ein Polizeirevier. Ein dort durchgeführter Alkomattest ergab, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Ob dies der Grund führ sein fahruntaugliches Verhalten war, muss nun ermittelt werden. Eine Blutprobe soll nun Klarheit schaffen. Auf dem Polizeirevier verhielt er sich weiterhin aggressiv. Er schlug nach mehreren Polizisten und beleidigte diese. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wurde er Angehörigen übergeben. Er sieht nun Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht entgegen. Durch die Unfälle entstand ein geschätzter Sachschaden von 60.000 Euro. Drei nicht mehr fahrbereite Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

