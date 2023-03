POL-W: W - Unfall auf der L74

Wuppertal (ots) - Am 15.03.2023, gegen 03:40 Uhr, brannte es in einer Bar in der Blumenstraße in Solingen. Ein Mitteiler meldete den Brand der Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren offene Flammen in der Shisha-Bar zu sehen. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Eine Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet Zeugen und ...

