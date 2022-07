Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ersthelfer kollidiert mit Verkehrsinsel

Nordhausen (ots)

Ein 50-jähriger Mitarbeiter eines Krankenhauses bemerkte am gestrigen Abend eine hilfsbedürftige Person mit Atemnot am Eingang des Rosengartens in der Albert-Träger-Straße. Er wendete sein Auto, um der Frau zu helfen und sie anschließend ins Klinikum zu fahren. Beim Rangieren beachtete der 50-Jährige eine Verkehrsinsel auf der Fahrbahnmitte nicht und kollidierte infolgedessen mit dieser. Beim Zusammenstoß wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell