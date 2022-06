LPI-NDH: Rentnerin von Auto erfasst

Bad Frankenhausen - Kyffhäuser (ots) - Eine 51-jährige Motorradfahrerin befuhr mit ihrer Kawasaki gestern Abend die Bundesstraße aus Richtung Kyffhäuser in Richtung Bad Frankenhausen. In einer Kurve kollidierte sie mit einem entgegenkommenden VW Bus. Die Motorradfahrerin blieb unverletzt. Die Fahrzeuge wurde beschädigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: ...

