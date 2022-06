LPI-NDH: Auto und Motorrad kollidieren in Kurve

Bad Langensalza (ots) - Polizei und Feuerwehr wurden gestern Abend, gegen 23.30 Uhr, in die Feldstraße gerufen. Eine Mülltonne vor dem Jugendclub war in Flammen aufgegangen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, Menschen kamen nicht zu Schaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

