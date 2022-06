Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mutprobe endet mit Anzeige

Sondershausen (ots)

Eine Mutprobe wurde zwei 13-jährigen Kindern heute Morgen in Sondershausen zum Verhängnis. Sie klauten in einem Lebensmittelmarkt jeder eine Packung Kaugummi im Wert von nicht mal zwei Euro. Noch vor der Kasse packten sie die Kaugummis aus und steckten sie in die Hosentasche. An der Kasse zahlten sie alles, bis auf die Süßigkeiten. Ein Mitarbeiter hatte die Jungs beobachtet und schließlich hinter der Kasse angesprochen. Die Polizisten brachten die Beiden schließlich nach Hause. Gegen sie wurde Anzeige wegen Ladendiebstahl erstattet.

