LPI-GTH: E-Bike entwendet- Zeugensuche

Wilhelmsthal (Wartburgkreis) (ots) - Heute Morgen gegen 06.10 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Mercedes die B19 von Richtung Hohe Sonne in Richtung Wilhelmsthal. In einer leichten Linkskurve kam der 18-Jährige mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kam in einem Graben zum Stehen. Der PKW wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Personen wurden nicht verletzt. Die B19 wurde kurzzeitig voll gesperrt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

