Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Radfahrerin verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmittag gegen 12.10 Uhr übersah eine 51-jährige Fahrradfahrerin ein Straßenschild im Maurener Weg, fuhr gegen dieses und kam zu Fall. Durch den Sturz auf den Asphalt zog sie sich vermutlich eine Fußfraktur zu und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Fahrrad sowie am Schild sind augenscheinlich keine Sachschäden entstanden.

