Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Lebensmittelgeschäft- Zeugensuche

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit zwischen dem 09. Juni, 20.00 Uhr und heute Morgen, 06.00 Uhr gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter widerrechtlich in ein Lebensmittelgeschäft in der Sülzenbrücker Straße. Der oder die Unbekannten entwendeten unter anderem Bargeld und hinterließen einen Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im genannten Zeitraum im Bereich des Verkaufsgeländes gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 22261061/2022) entgegen. (jd)

