LPI-GTH: Polizeieinsatz nach Leichenfund

Eisenach (ots) - In der zurückliegenden Nacht führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Mühlhäuser Straße durch. Hierbei kontrollierten die Beamten einen 64-jährigen Fahrradfahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,1 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: ...

