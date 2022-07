LPI-GTH: Raub einer Bass Box

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - In der Parkstraße gerieten am 10.07.2022 gegen 03.00 Uhr die Gebäude eines ehemaligen Kfz-Handels in Vollbrand. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht abschließend bekannt, bewegt sich aber nach ersten Schätzungen in einem hohen sechstelligen Bereich. Mehrere Feuerwehren waren an der Brandbekämpfung beteiligt, welche zur Mittagszeit auch noch nicht endgültig abgeschlossen war. ...

