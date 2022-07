Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand eines ehemaligen Kfz-Handels

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Parkstraße gerieten am 10.07.2022 gegen 03.00 Uhr die Gebäude eines ehemaligen Kfz-Handels in Vollbrand. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht abschließend bekannt, bewegt sich aber nach ersten Schätzungen in einem hohen sechstelligen Bereich. Mehrere Feuerwehren waren an der Brandbekämpfung beteiligt, welche zur Mittagszeit auch noch nicht endgültig abgeschlossen war. Personen wurden nicht verletzt. Erste Ermittlungsmaßnahmen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Gotha eingeleitet und werden mit der kriminaltechnischen Tatortarbeit fortgesetzt, sobald der Brandort erkaltet und damit begehbar wird. (av)

