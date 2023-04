Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Setzingen - Wiederholt Auto in Flammen

Am Mittwoch entstand bei einem Brand in Setzingen erheblicher Schaden.

Gegen 22.45 Uhr stand auf einem Parkplatz in der Straße Brennofen ein Auto in Vollbrand. Wie der Smart in Brand geriet ist bislang unklar. Neben dem Smart parkte ein Mercedes. Auch der wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Zeugen verständigten die Feuerwehr. Die löschte den Brand. Der Schaden an den beiden Autos beträgt insgesamt etwa 78.000 Euro. Die Kriminalpolizei vermutet Brandstiftung und ermittelt nun, wer dafür verantwortlich sein könnte. Dazu hofft die Polizei auch auf Hinweise von Zeugen. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0731/188-0 zu melden.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5434164 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5432708) brannte auch am Sonntag, 5.2.2023 in Öllingen ein Fahrzeug. Zwei Tage zuvor, am Freitag, 3.2.2023 brannte in Öllingen ein Strohunterstand. Auch in diesen Fällen hat die Kriminalpolizei Ulm die Ermittlungen übernommen. Sie prüft nun, ob die Taten miteinander in Verbindung stehen.

