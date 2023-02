POL-PDNR: Joint gefunden

Fluterschen (ots) - In der Zeit von Samstag, 11.02.2023, 17.30 Uhr, bis Sonntag, 12.02.2023, 08.40 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Hundeschule in Fluterschen, Lerchenweg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Anlage und entwendeten dort einen Schäferhund. Die PI Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 ...

