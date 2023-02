POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Almersbach (ots) - Am Freitag, 10.02.2023, kam es in der Zeit von 05.20 Uhr bis 14.00 Uhr in Almersbach zum Diebstahl eines Kleinkraftrades der Marke Peugeot. Der Motorroller war, ordnungsgemäß verschlossen, auf einem Parkplatz im Kirchweg abgestellt. Da die Täter bislang unbekannt sind, bittet die PI Altenkirchen um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Tel.: 02681 946-0 ...

mehr