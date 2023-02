POL-PDNR: Diebstahl eines Motorrollers

Asbach (ots) - Am Sonntag sind im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr bisher unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in der Straße "Im Steinchen" in Asbach eingebrochen. Die Täter öffneten mit Brachialgewalt ein Fenster und versuchten im Innern u. a. einen Tresor aufzuflexen. Nach jetzigem Ermittlungsstand entkamen die Täter ohne Beute. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im oberen 4-stelligen Bereich ...

