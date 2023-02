Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenendpressebericht PI Linz - Berichtzeitraum 10.02.23; 06:00 Uhr - 12.02.23; 15:00 Uhr

Neuwied (ots)

Verkehrsunfälle

Im Berichtszeitraum kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Linz zu insgesamt vier Verkehrsunfällen. In allen Fällen entstand lediglich Sachschaden.

Am Freitag, 10.02.2023, streifte ein 79-jähriger Pkw-Fahrer beim Rangieren auf dem Pennymarkt-Parkplatz in Vettelschoß ein parkendes Fahrzeug. Auf Ansprache von Unfallzeugen stritt er ab, den Schaden verursacht zu haben und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Eine Kontrolle durch die hinzugerufenen Polizeibeamten führte zur Feststellung korrespondierender Unfallschäden an den beiden beteiligten Fahrzeugen. Den verantwortlichen Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Straftaten

Am Freitag, 10.02.2023, erhielt ein 82-Jähriger aus Kasbach-Ohlenberg einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser täuschte einen Notfall im familiären Umfeld des Seniors vor. Der Geschädigte erkannte den Betrugsversuch, beendete das Gespräch und meldete den Vorfall hiesiger Polizeidienststelle. Die Betrugsmasche des sogenannten "Falschen Polizeibeamten" zielt nach kriminalistischer Erfahrung auf die Übergabe oder Überweisung von Geld / Vermögen an die angeblichen Beamten. Betroffenen wird geraten: Sollten Sie sich unsicher sein, ob Sie mit der echten Polizei telefonieren, sollte das Gespräch zunächst beendet und die Polizeidienststelle - möglichst von einem anderen Gerät aus - zurückgerufen werden. Die Polizei wird Sie niemals zur Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen auffordern. Haben Sie Zweifel an der Echtheit des Anrufs, besprechen Sie sich mit einer Vertrauensperson.

Am Donnerstag, 09.02.2023, erhielt ein 56-jähriger Geschädigter aus St. Katharinen eine SMS auf sein Handy, in der sich ein unbekannter Täter wahrheitswidrig als Sohn des Geschädigten ausgab. Der angebliche Sohn behauptete, eine neue Handynummer zu besitzen und täuschte im weiteren Nachrichtenaustausch eine finanzielle Notsituation vor. Im Glauben, seinem Sohn zu helfen, überwies der Geschädigte daraufhin einen vierstelligen Betrag auf eine vom Täter angegebene Kontoverbindung. Bei der beschriebenen Vorgehensweise handelt es sich um eine gängige Betrugsmasche. Sollten Sie zu einer ungewöhnlichen Geldübergabe oder Überweisung aufgefordert werden, besprechen Sie sich stets mit einer Vertrauensperson oder kontaktieren Sie im Zweifel die Polizei.

Im Zeitraum Freitag, 10.02.2023, bis Samstag, 11.02.2023, wurde in der Straße "Am hohen Rhein" in Bad Hönningen ein am Fahrbahnrand parkender Pkw beschädigt. Durch einen unbekannten Täter wurden zwei Reifen aufgestochen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zur Identifizierung des Täters geben können, sich bei der Polizeiinspektion Linz zu melden.

Im Zeitraum Freitag, 10.02.2023, bis Samstag, 11.02.2023, wurde in der Schulstraße in Rheinbreitbach ein öffentlicher Bücherschrank in Form einer alten Telefonzelle beschädigt. Durch einen unbekannten Täter wurde eine Scheibe eingeschlagen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zur Identifizierung des Täters geben können, sich bei der Polizeiinspektion Linz zu melden.

Verkehrsüberwachung

Am frühen Sonntagmorgen, 12.02.2023, wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz gegen 03:00 Uhr in St. Katharinen ein 20-jähriger Fahrer eines vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugs kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und zudem erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr.

