POL-PDNR: Suchmaßnahmen nach einer Person im Rhein

Neuwied (ots) - Verkehrsunfälle Im Berichtszeitraum kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Linz zu insgesamt vier Verkehrsunfällen. In allen Fällen entstand lediglich Sachschaden. Am Freitag, 10.02.2023, streifte ein 79-jähriger Pkw-Fahrer beim Rangieren auf dem Pennymarkt-Parkplatz in Vettelschoß ein ...

mehr