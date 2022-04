Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Strafanzeigen gegen aggressiven Mann

Saalfeld (ots)

Zahlreiche Einsatzkräfte wurden im Laufe des gestrigen Abends zu einer zunächst häuslichen Streitigkeit in die Beulwitzer Straße nach Saalfeld entsandt - wie sich später herausstellte gestaltete sich der Einsatzverlauf nicht nur langwierig sondern mitunter auch gefährlich für die eingesetzten Beamten. Kurz nach 21 Uhr informierten Anwohner über eine verbale und körperliche Auseinandersetung zwischen einem Mann und einer Frau - wie sich später herausstellte, gab es mehrere, körperliche Angriffe des 34-jährigen Beschuldigten gegen seine 32-jährige Freundin, sodass im Nachgang Strafanzeige erstattet wurde. Ein Vordringen zu dem zwischenzeitlich Beschuldigten (hinreichend polizeibekannt) gestaltete sich jedoch sehr schwierig, da dieser sich in seiner Wohnung verbarrikadierte, die Beamten bedrohte, beschimpfte sowie Gegenstände auf die vor dem Haus geparkten Einsatzfahrzeuge aus dem Fenster warf. Als die Beamten versuchten, die Barrikaden aus Mobiliar an der Wohnungstür zu überwinden, schwang der Beschuldigte einen großen, metallischen Gegenstand in deren Richtung und traf glücklicherweise nur sein eigenes Mobiliar, was dadurch beschädigt wurde. Nach geraumer Zeit gelang es schließlich, den aggressiven Mann, welcher sich massiv gegen die Maßnahmen wehrte, durch mehrere Beamte zu Boden zu bringen und anschließend ins Krankenhaus nach Saalfeld einzuliefern. Ein Bild der Verwüstung bot sich in der Wohnung , außerdem wurden verschiedene Betäbungsmittel aufgefunden. Ein in der Wohnung befindlicher, glücklicherweise unverletzter, Hund wurde in die Obhut des Tierheimes übergeben - außer dem leicht verletzten Beschuldigten kamen keine Einsatzkräfte zu Schaden. Es wurden abschließend diverse Strafanzeigen erstattet, kurz nach 0 Uhr galt der Einsatz von Rettungsdienst und Polizei als beendet.

