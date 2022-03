POL-MA: Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Einfamilienhaus in Brand geraten, Pressemeldung Nr. 1

Leimen (ots) - Zur Zeit ist die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei aufgrund eines Brandes in einem Restaurant in der Bahnhofstraße in Leimen im Einsatz. Ersten Erkenntnissen nach, brach in einem Restaurant zunächst ein Feuer aus, das sich im Anschluss auf den Kamin außerhalb des Gebäudes ausbreitete. ...

mehr