POL-SE: Wedel - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Bad Segeberg (ots) - Das Polizeirevier Wedel sucht nach einer angezeigten Nötigung im Straßenverkehr nach Zeugen. Am Samstagabend, den 10.09.2022, gegen 20:10 Uhr, soll ein grauer Opel Mokka in der Straße "Am Lohhof" im Rahmen eines Wendemanövers den Gehweg befahren haben. Dadurch habe eine 56-jährige Fußgängerin zur Seite springen müssen, die ihren Hund an der Leine führte. Zu einer Berührung kam es nicht. ...

