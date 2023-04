Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbruch in Bäckerei

Ein Zeuge beobachtete den Einbrecher am Donnerstag in Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 1.30 Uhr drang der Einbrecher in das Geschäft in der Viehmarktstraße ein. Der Unbekannte drückte die Glasschiebetür auf. So gelangte er ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem fand der Einbrecher Bargeld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete. Dabei wurde der Unbekannte von einem Zeugen beobachtet. Der sah, wie der Einbrecher zu Fuß in Richtung Waaghausstraße rannte. Dort verlor ihn der Zeuge aus den Augen und verständigte die Polizei. Die fahndete sofort mit mehreren Streifen nach dem Flüchtigen. Doch der blieb verschwunden. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) sucht nun nach dem Mann. Der Unbekannte soll zwischen 20 und 30 Jahren alt und ca. 175 bis 180 cm groß gewesen sein. Er hatte eine schlanke Statur. Bekleidet war der Täter mit einem schwarzen Kapuzenpulli und einer blauen Jeans. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Hinweise nimmt die Polizei Biberach oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Sollten Sie etwas bemerken, was ihnen verdächtig vorkommt, rufen Sie sofort die Polizei. Gerade bei der Bekämpfung von Einbrüchen ist die Polizei auf die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Zögern Sie also nicht und wählen Sie sofort die 110. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Einbrecher auf frischer Tat von der Polizei angetroffen werden oder aus ihrem Anruf entscheidende Hinweise ergehen. Kontrolliert die Polizei aufgrund eines solchen Hinweises einen potentiellen Einbrecher, wird er aufgeben. So lässt sich ein Einbruch nicht nur verhindern, die Polizei erlangt auch Hinweise auf Verdächtige. Das hilft, Straftaten aufzuklären und Einbrecher aus dem Verkehr zu ziehen.

++++0759509(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell