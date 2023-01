LPI-G: Baustellencontainer aufgebrochen

Gera (ots) - Gera: Eine Garage Am Lasurberg geriet in den vergangenen vier Wochen ins Visier unbekannter Täter. Der 80-jährige Pächter der betreffenden Garage meldet am gestrigen Tag (16.01.2023) den Einbruch in diese. Aus der Garage selbst stahlen die Diebe ein Damenrad sowie eine Elektroheizung. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nimmt die Geraer Polizei Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

