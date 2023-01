Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsversuch in Schmölln

Altenburg (ots)

Schmölln: Eine Firma im Industriering in Schmölln geriet in der Zeit vom 12.01.2023 - 13.01.2023 in Visier unbekannter Täter. Diese versuchten ins Innere der Firma zu gelangen, scheiterten allerdings bei ihrem Einbruchsversuch. An der betreffenden Tür verursachten die Einbrecher jedoch Sachschaden. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell