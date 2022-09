POL-OS: Osnabrück/Sutthausen: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Quakenbrück (ots) - Bezug zur Pressemeldung "Quakenbrück: Einbruch in Gemeinschaftspraxis - Polizei sucht Zeugen" vom 31.08.2022 - 14:44 Uhr ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5310019 ). Den Einbruch in eine Gemeinschaftspraxis an der Wohldstraße konnte nun die Polizei in Bersenbrück aufklären, die Tat wird einem 35-jährigen Quakenbrücker zur Last ...

mehr