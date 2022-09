POL-OS: Bissendorf: Rechts- vor Links missachtet - Unfall zwischen Radfahrerin und schwarzem VW SUV

Bissendorf (ots) - Zwischen Montagnachmittag (16 Uhr) und Dienstagmittag (12 Uhr) machten sich unbekannte Täter an einem Rohbau im Kirchweg nahe der Bussardstraße zu schaffen. Aus dem Erdgeschoss entwendeten sie Baumaterialien und machten sich in unbekannte Richtung aus dem Staub. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Melle unter 05422/92260 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Osnabrück ...

