LPI-G: Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Altenburg (ots) - Rositz: Am 14.01.2023, gegen 04:45 Uhr stellte ein Garagenbesitzer in der Altenburger Straße fest, dass unbekannte Täter in seine Garage eingedrungen sind. Aus dieser wurde diverser Modeschmuck im niedrigen Eurobereich entwendet. Die Altenburger Polizei leitete daraufhin die Ermittlungen dazu ein. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

