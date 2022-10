Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressemeldungen der Polizeiinspektion Simmern Berichtszeitraum: Freitag, 07.10.2022, 08:00 H, bis Sonntag, 09.10.2022, 10:00 Uhr.

Kirchberg: Durch Sonne geblendet

Ein Leichtverletzter und beträchtlicher Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen, der sich in der Graf-Simon-Straße in Kirchberg ereignet hatte. Ein PKW - Führer, durch die noch tiefstehende Sonne geblendet, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein parkendes Fahrzeug. Dessen Insasse wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 25000,- Euro

Niederweiler: Auf dem Dach gelandet

Glück im Unglück hatte eine PKW - Führerin, die am Freitagnachmittag in der Gemarkung Niederweiler auf der L 182 nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der steilen Böschung kippte ihr PKW um und landete auf dem Dach. Ersthelfer konnten den PKW wieder auf die Räder stellen und die PKW - Führerin aus ihrer misslichen Lage befreien. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Bei der Unfallaufnahme räumte sie ein, dass sie wegen ihres mitgeführten Hundes kurz abgelenkt war. Der Hund blieb unverletzt. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Sohren: Arm gebrochen

Einen Armbruch erlitt ein 12 - jähriger Junge, als er am Samstagnachmittag in der Michael-Felke-Straße mit seinem Fahrrad stürzte. Unfallursächlich war wohl die mangelnde Bremswirkung der beiden Handbremsen.

