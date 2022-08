Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Berufseinsteiger beim Hauptzollamt Rosenheim

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rosenheim, Bad Reichenhall, Weilheim, Altötting, Traunstein (ots)

33 junge Menschen haben am 1. August ihre Ausbildung für den mittleren bzw. ihr Studium für den gehobenen Dienst beim Hauptzollamt Rosenheim begonnen.

Der Leiter des Hauptzollamts Rosenheim, Regierungsdirektor Robert Woerner, begrüßte die neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich und wünschte ihnen für ihre Ausbildung viel Erfolg. Nach den ersten Belehrungen legten die Beamtenanwärter den Amtseid ab und nahmen anschließend ihre Ernennungsurkunde in Empfang. In den nächsten Tagen werden die jungen Zöllnerinnen und Zöllnern am Hauptzollamt in ihr vielseitiges und interessantes Arbeitsspektrum eingeführt - angefangen bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit über die Abfertigung, mobilen Kontrollen bis zur Bußgeldstelle - bevor die ersten Studien- bzw. Ausbildungsabschnitte bei den Bildungseinrichtungen des Bundes beginnen.

Für die Einstellung zum 1. August 2023 können sich Interessierte noch bis zum 15. September 2022 beim Hauptzollamt Rosenheim bewerben.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

Original-Content von: Hauptzollamt Rosenheim, übermittelt durch news aktuell