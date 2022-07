Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Tag der Ausbildung beim Hauptzollamt Rosenheim

Rosenheim, Weilheim, Traunstein, Bad Reichenhall, Altötting, (ots)

Am Samstag, den 09.07.2022 fand auf dem Gelände des Hauptzollamts in der Münchener Straße in Rosenheim der diesjährige "Tag der Ausbildung" endlich wieder in Präsenz statt, nachdem in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Pandemie die Veranstaltungen nur online durchgeführt werden konnten.

Von 10 Uhr bis 13 Uhr stand das Tor für alle Interessierten offen und alle beim Hauptzollamt vertretenen Aufgabengebiete, angefangen bei der Zollsachbearbeitung über die Kontrolleinheiten Verkehrswege, Ahndung, Finanzkontrolle Schwarzarbeit und der Vollstreckung bis zu den Zollämtern, stellten sich und ihren Aufgabenbereich vor.

Bei den Beamten der Zollämter durften die Besucher "ihre" aus einem Nicht-EU-Land versandten Päckchen öffnen und sich bei den vermeintlich bestellten Waren zur Problematik von Markenpiraterie und Artenschutz beraten lassen. Bei der Kontrolleinheit Verkehrswege konnten die Besucher in die Rolle eines Zöllners schlüpfen und selbst eine Pkw-Kontrolle durchführen. Anwärterinnen und Anwärter des gehobenen und mittleren Dienstes gaben am Ausbildungsstand Auskunft über den Ablauf der Ausbildung und zum Dualen Studium. Ein Vortrag über die Einstellungsvoraussetzungen, Bewerbungsverfahren und die Ausbildung rundeten den Informationsrundgang ab.

Natürlich waren die Zollhündin "Siri" und ihr Zollhundeführer das Highlight der Veranstaltung. Bei einer Vorführung wurde erklärt und gezeigt, welche Aufgaben die beiden haben und wie die Ausbildung eines Zollhundes erfolgt.

Weitere Informationen und alles über die Einstellungsvoraussetzungen sind unter www.zoll.de und www.zoll-karriere.de zu finden.

Nächstes Einstellungsdatum ist der 01.08.2023, Bewerbungsschluss hierfür ist der 15.09.2022.

Original-Content von: Hauptzollamt Rosenheim, übermittelt durch news aktuell