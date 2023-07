PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Ampelanlage von Baustelle entwendet +++ Einbrecher suchen Gaststätte auf +++ Fahrzeug im Gegenverkehr touchiert - Fahrer verletzt +++ Glasscheibe in Büro- und Wohngebäude zerstört

Bad Schwalbach (ots)

1. Ampelanlage von Baustelle entwendet, Eltville am Rhein, Schwalbacher Straße, Freitag, 30.06.2023, 14:00 Uhr bis Montag, 03.07.2023, 06:20 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Diebe in Eltville eine mobile Baustellenampel entwendet. Am Montagmorgen fiel einem Bauunternehmen aus Limburg auf, dass eine Ampel, welche zuletzt den Verkehr in der Schwalbacher Straße in Eltville im Bereich einer Baustelle geregelt hatte, fehlte. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass Unbekannte die Lichtzeichenanlage zwischen Freitag und Montag an sich nahmen und unbemerkt entwendeten. Deren Wert wird auf knapp 7.500 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

2. Glasscheibe in Büro- und Wohngebäude zerstört, Niedernhausen, Schöne Aussicht, Montag, 03.07.2023, 20:00 Uhr bis Dienstag, 04.07.2023, 07:10 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte im Treppenhaus eines kombinierten Büro- und Wohngebäudes in der Straße "Schöne Aussicht" in Niedernhausen gewütet. Am Montagmorgen entdeckten Mitarbeitende einer dortigen Praxis, dass die Glasscheibe einer Verbindungstür zu den Räumen des ersten und zweiten Obergeschosses mit roher Gewalt zerstört worden war. Im Anschluss an die Tat war es den unbekannten Vandalen gelungen, unerkannt die Flucht anzutreten. Der verursachte Sachschaden bewegt sich im Bereich von circa 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein.

3. Einbrecher suchen Gaststätte auf, Rüdesheim am Rhein, Amselstraße, Sonntag, 02.07.2023, 22:00 Uhr bis Montag, 03.07.2023, 06:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Sonntag auf Montag waren Einbrecher in Rüdesheim am Werk. Der oder die Täter suchten außerhalb der Öffnungszeiten die in der Amselstraße gelegene Gaststätte auf und versuchten deren Eingangstür aufzubrechen. Die Tür hielt stand, sodass die Einbrecher unverrichteter Dinge und ohne an Beute gelangt zu sein die Flucht antraten. Der Sachschaden an der beschädigten Tür mit rund 200 Euro beziffert.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06722) 9112-0.

4. Fahrzeug im Gegenverkehr touchiert - Fahrer verletzt, Lorch, L 3272, Montag, 03.07.2023, 18:00 Uhr

(fh)Am Montagabend verletzte sich ein Autofahrer bei einem Zusammenstoß mit einem weiteren Pkw auf der L 3272 zwischen Presberg und Stephanshausen. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 59 Jahre alter Geisenheimer mit seinem Ford B-Max die besagte Landesstraße in Richtung Stephanshausen. Dabei geriet der Fahrer aus unbekannten Gründen kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort den entgegenkommenden Opel Astra eines 48-Jährigen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Opel verletzt und musste im weiteren Verlauf mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Geisenheimer blieb unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf knapp 8.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell