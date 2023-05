Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Mühlenstraße und Duchtlinger Straße (28.04.2023)

Hilzingen (ots)

Bereits am Freitagmorgen hat sich auf der Einmündung der Mühlenstraße auf die Duchtlinger Straße ein Unfall ereignet, bei dem Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro entstanden ist. Eine 57-jährige BMW-Fahrerin bog von der Mühlenstraße kommend nach rechts auf die Duchtlinger Straße ab und stieß dabei mit einem bevorrechtigten Audi eines 72 Jahre alten Mannes zusammen. Am BMW entstand Blechschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, am Audi in Höhe von rund 3.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos.

