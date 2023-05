Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Randegg, Lkr. Konstanz) Unbekannte werfen Scheibe des Pfarrhauses mit Steinen ein (27./30.04.2023)

Randegg (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Sonntagmorgen eine Sachbeschädigung in der Ottilienstraße begangen. Die Randalierer warfen einen Stein in ein Fenster des 1.Obergeschoss des Pfarrhauses. Der Stein zerschlug die Doppelverglasung und blieb in der dortigen Kirchenbibliothek liegen. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich mehrerer hundert Euro liegen. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

