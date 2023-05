Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Roseneggstraße und Steißlinger Straße (02.05.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagmorgen auf der Kreuzung der Roseneggstraße und der Steißlinger Straße passiert ist. Ein 61-jähriger Opel-Fahrer war auf der Steißlinger Straße in Richtung Singen unterwegs. An der Kreuzung zur Roseneggstraße stieß der Opel mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Polo einer 31-Jährigen zusammen. Die Frau erlitt durch die Kollision Verletzungen. Sie begab sich jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der 61-Jährige nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des verursachten Unfalls verantworten.

