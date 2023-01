Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher erbeuten Fernseher und Softshelljacke

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Unbekannten Tätern gelang es in der Nacht auf Freitag, 13.01.2023, über ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Mehrfamilienhaus an der Heinrichstraße einzusteigen.

Zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr verschafften sich die Einbrecher Zugang zu einer Wohnung im Erdgeschoss des Hauses, zwischen der Walther-Rathenau-Straße und der Markgrafenstraße.

Sie entwendeten einen 20 Zoll Fernseher der Marke Telefunken und eine Softshelljacke von Only sowie Bargeld.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell