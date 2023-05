Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Autodiebstahl - Unbekannter entwendet weißen Fiat Panda (01./02.05.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in der Kreuzstraße zum Diebstahl eines Autos gekommen. Ein unbekannter Dieb entwendete den auf Höhe der Hausnummer 15 am Fahrbahnrand geparkten weißen Fiat Panda mit dem amtlichen Kennzeichen "KN-EE 789". Sachdienliche Hinweise auf den Täter, oder den Verbleib des Autos nimmt der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 9170-0, entgegen.

