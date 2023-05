Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Radolfzeller Straße - E-Bike-Fahrer kollidiert mit Auto und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (29.04.2023)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, auf der Radolfzeller Straße ereignet hat. Eine 29 Jahre junge Frau fuhr mit einem VW aus der Einfahrt des Gasthauses "Löwen" langsam auf die Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem unbekannten Radfahrer, der entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg unterwegs war. Der Radler fuhr seitlich in das stehende Auto, setzte seinen Weg dann jedoch in Richtung Innenstadt fort, ohne sich um den verursachten Schaden in noch unbekannter Höhe zu kümmern. Zu dem Unbekannten, der mit einem grauen E-Mountainbike unterwegs war, liegt folgende Beschreibung vor: etwa 185 Zentimeter groß, ungefähr 40 Jahre alt, kräftige Statur. Bekleidet war er mit einer kurzen blauen Hose, einer schwarzen Weste und einer Sonnenbrille. Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, in Verbindung zu setzen.

