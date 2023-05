Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Sachbeschädigung am Cafe Restaurant "Hörnle" (28./29.04.2023)

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitagabend, Mitternacht, bis Samstagmorgen, 09:30 Uhr, eine Sachbeschädigung auf dem Gelände des Strandbads "Hörnle" begangen. Die Unbekannten machten sich an dem heruntergelassenen Rollladen an der Gaststätte "Hörnle" zu schaffen, so dass dieser nach innen verbog und nicht mehr funktionsfähig war. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell